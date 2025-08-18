Το χρονικό των vατοϊκών βλέψεων της Ουκρανίας: Τα εμπόδια και οι εγγυήσεις του Άρθρου 5

Πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας, ο Τραμπ προειδοποίησε την Ουκρανία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ένταξη στη διατλαντική στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, που αριθμεί 32 μέλη. Οι συζητήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στη βορειοατλαντική συμμαχία, η οποία ιδρύθηκε το 1949, χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990.

Το 2008, η συμμαχία συμφώνησε ότι η Ουκρανία – η οποία, όπως και η Ρωσία, ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τη διάλυσή της το 1991 – θα μπορούσε τελικά να γίνει μέλος.

Σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2024 στην Ουάσιγκτον, οι χώρες του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία» προς την ένταξη στη Συμμαχία.

Τα εμπόδια

Ωστόσο, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν έχουν δώσει στο Κίεβο το λεγόμενο Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη (MAP), το οποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την προσέγγισή του στη Συμμαχία.

Ένα από τα κύρια εμπόδια είναι η συνεχιζόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να εμπλέξει τη Συμμαχία σε έναν ενεργό πόλεμο.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία εξαπατήθηκε από τη Δύση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, καθώς η συμμαχία του Συμφώνου της Βαρσοβίας διαλύθηκε, ενώ το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε προς τα ανατολικά.

Το Άρθρο 5

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία θα ερχόταν υπό την προστατευτική «ομπρέλα» του Άρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης της Συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Οποιαδήποτε διεύρυνση της Συμμαχίας πρέπει να εγκριθεί από όλα τα 32 μέλη, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, απέκλεισε το ενδεχόμενο επίσημης πρόσκλησης προς το Κίεβο το 2023.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε τη Σουηδία και τη Φινλανδία στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία προστασία αντίστοιχη με εκείνη του Άρθρου 5, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας — χωρίς, ωστόσο, να δώσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Reuters