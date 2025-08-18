Τηλεδιάσκεψη αύριο για να ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις συνομιλίες των Ευρωπαίων και του Ζελένσκι με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης στο Χ, ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί επιπλέον συνάντηση με τις 27 χώρες της ΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν οι σημερινές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Έχω συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αύριο στις 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις σημερινές συναντήσεις στην Ουάσιγκτον για το θέμα της Ουκρανίας.»

Πρόσθεσε επίσης: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.»

Με πληροφορίες από Guardian