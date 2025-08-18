Logo Image

Τηλεδιάσκεψη αύριο για να ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις συνομιλίες των Ευρωπαίων και του Ζελένσκι με τον Τραμπ

Κόσμος

Τηλεδιάσκεψη αύριο για να ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις συνομιλίες των Ευρωπαίων και του Ζελένσκι με τον Τραμπ

REUTERS/Stephanie Lecocq

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης στο Χ, ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί επιπλέον συνάντηση με τις 27 χώρες της ΕΕ, προκειμένου να συζητηθούν οι σημερινές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Έχω συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αύριο στις 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις σημερινές συναντήσεις στην Ουάσιγκτον για το θέμα της Ουκρανίας.»

Πρόσθεσε επίσης: «Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.»

Με πληροφορίες από Guardian

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube