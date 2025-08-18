Γάζα: Η Χαμάς αποδέχθηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Η Χαμάς φέρεται να έκανε αποδεκτή την τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπροσωπεία Χαμάς έλαβε στο Κάιρο νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προβλέπει μια αρχική εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο στάδια, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Η τελευταία αυτή πρόταση έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με πηγή της Χαμάς που επικαλείται το AFP.

Οι προσπάθειες των διαμεσολαβητών – Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ – έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη εκεχειρία στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και 22 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε ισραηλινά χτυπήματα και πυροβολισμούς. Μόνο χθες Κυριακή ανακοινώθηκαν άλλοι 60 νεκροί.

Το απόγευμα, κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν είχε ακόμη σχολιάσει τις εν εξελίξει συζητήσεις στην Αίγυπτο, όπου μεταβήκε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι.

Αυτή η νέα διπλωματική κινητικότητα έρχεται σε μια στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη της Γάζας και τα γειτονικά στρατόπεδα προσφύγων που μέχρι τώρα διέφευγαν του ελέγχου του, βάσει ενός νέου ισραηλινού σχεδίου που υιοθετήθηκε με τον δηλωμένο στόχο να τερματιστεί η Χαμάς και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό, καθώς χθες πραγματοποιήθηκε πανεθνική απεργία και ογκώδης διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, με τους πολίτες να απαιτούν την επιστροφή των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Le Figaro