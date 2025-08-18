Πυρά του Γερμανού ΥΠΕΞ προς το Πεκίνο για την στήριξη στην «Ρωσική πολεμική μηχανή»

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιαπωνία τη Δευτέρα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επέκρινε την Κίνα για την «υποστήριξή της στη ρωσική πολεμική μηχανή» εν μέσω της συνεχιζόμενης πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, που πλέον διανύει τον τέταρτο χρόνο της.

Ο Βάντεφουλ κατηγόρησε το Πεκίνο για την «όλο και πιο επιθετική του συμπεριφορά στα Στενά της Ταϊβάν και στις Θάλασσες της Ανατολικής και Νότιας Κίνας», καθώς και για τη στήριξή του στη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις Βάντεφουλ

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας προχώρησε τις δηλώσεις αυτές την Κυριακή, ενόψει της επίσημης επίσκεψής του στην Ιαπωνία, προσθέτοντας ότι η Κίνα «διεκδικεί όλο και πιο έντονα την περιφερειακή της υπεροχή και, με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητεί και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Μετά από συνομιλίες με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Τακέσι Ιουάγια, τη Δευτέρα, ο Βάντεφουλ δήλωσε επιπλέον ότι:

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτόν τον ευαίσθητο κόμβο του διεθνούς εμπορίου θα είχε σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.»

Επέκρινε επίσης την Κίνα για την «υποστήριξή της στη ρωσική πολεμική μηχανή» εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής στην Ουκρανία:

«Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής διπλής χρήσης προϊόντων της Ρωσίας και ο καλύτερος πελάτης της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι εφικτός μόνο χάρη στην Κίνα.»

Η απάντηση της Κίνας

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση από το Πεκίνο, το οποίο κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «υποκινεί αντιπαράθεση και εντείνει τις εντάσεις».

«Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν τις χώρες της περιοχής, να επιλύσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων και να προστατεύσουν το κοινό συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας, αντί να υποκινούν αντιπαραθέσεις και να εντείνουν τις εντάσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ, σε συνέντευξη Τύπου.

Αυξημένες εντάσεις στην Ασία και τον Ειρηνικό

Οι εντάσεις στην Ασία και τον Ειρηνικό έχουν πρόσφατα αυξηθεί μεταξύ της Κίνας και άλλων δυνάμεων, λόγω εδαφικών διεκδικήσεων.

Το Πεκίνο βρίσκεται επίσης σε αντιπαράθεση με τις δυτικές δυνάμεις για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του προς τη Ρωσία, εν μέσω της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία. Η Κίνα επιμένει ότι δεν παρέχει στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία ούτε εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο.

Οι δηλώσεις του Βάντεφουλ έρχονται καθώς ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

