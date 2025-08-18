Logo Image

Ζελένσκι: «Η Ρωσία μπορεί να εξαναγκασθεί σε ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος – Και αυτή την ισχύ την έχει ο Ντόναλντ Τραμπ»

Κόσμος

Photo via X @ZelenskyyUa

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου μετά τη συνάντηση με τον Κέλογκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως η Ρωσία μπορεί να εξαναγκασθεί σε ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος. Έγραψε επίσης πως αυτή η απαραίτητη ισχύς βρίσκεται στα χέρια του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα ο Ζελένσκι ανέφερε: «Όταν συζητείται η ειρήνη για μία χώρα στην Ευρώπη, αυτό σημαίνει ειρήνη για ολόκληρη την Ευρώπη».

Πρόσθεσε: «Συζητήσαμε για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και για τις ισχυρές διπλωματικές μας δυνατότητες – της Ουκρανίας, της Ευρώπης συνολικά και της Αμερικής. Η Ρωσία μπορεί να εξαναγκαστεί στην ειρήνη μόνο μέσω της ισχύος, και ο Πρόεδρος Τραμπ διαθέτει αυτήν την ισχύ. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά για να επιτευχθεί η ειρήνη. Σας ευχαριστώ!»

Δύο νεκρά παιδιά από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε επίσης πως: «Χθες το βράδυ, οι ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις μας συνεχίστηκαν – μεταξύ των νεκρών ήταν δύο παιδιά, και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο κόσμος κοιμόταν απλώς, όταν ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε χτυπήματα στις πόλεις».

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής

