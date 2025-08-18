Τραμπ: «Ξέρω ακριβώς τι κάνω με τη Ρωσία» – Επίθεση στα μέσα ενημέρωσης εξαπολύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σήμερα σφοδρή επίθεση στα μέσα ενημέρωσης και στους Δημοκρατικούς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις κινήσεις του στο ζήτημα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Με δύο αναρτήσεις του στο Truth Social, αναφέρει πως γνωρίζει ακριβώς τι κάνει με τη Ρωσία και λέει πως ακόμα και αν οι Ρώσοι παραδίνονταν και αποφάσιζαν να δώσουν στις ΗΠΑ τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, τα «fake news» και οι δημοκρατικοί συνεργάτες τους δεν θα του έδιναν τα εύσημα.

«Πάντα τα καταφέρνω»

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από τους οποίους θα μπορούσε να επιφέρει μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω την Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε ότι όλα όσα κάνω είναι λάθος στο χάος της Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου».

Πρόσθεσε επίσης πως: «Είμαι εδώ μόνο για να το σταματήσω, όχι για να το συνεχίσω. Δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που ασχολούνται με όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να δυσκολεύουν την επίλυση της τρέχουσας καταστροφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά όλους τους ελαφρούς και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα το καταφέρω — πάντα το καταφέρνω!!! Πρόεδρος DJT»

«Ακόμα και αν η Μόσχα παραδινόταν πάλι δεν θα μου έδιναν τα εύσημα»

Σε άλλη του ανάρτηση έγραψε:

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε: “Τα παρατάμε, παραδεχόμαστε την ήττα μας, παραδινόμαστε, θα ΔΩΣΟΥΜΕ στην Ουκρανία και στις μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής – τη χώρα που είναι η πιο σεβαστή, η πιο ισχυρή και η πιο ένδοξη όλων των εποχών – τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και ό,τι τις περιβάλλει σε ακτίνα 1.000 μιλίων”, τα Ψεύτικα Νέα και οι Δημοκρατικοί συνεργάτες τους θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας μας.»

Τέλος ανέφερες: «Αλλά γι’ αυτό είναι ΨΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ και οι ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί που αποτυγχάνουν οικτρά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα!!!»

