Τι θα σήμαινε για την Ουκρανία παράδοση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Τις επιπτώσεις που θα είχε πιθανή παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία συνοψίζει το BBC.

Η παράδοση του Λουχάνκς και του Ντόνετσκ – γνωστά μαζί ως Ντονμπάς – θα ήταν μια «τραγωδία», λέει ο Ουκρανός ιστορικός Γιάροσλαβ Χρίτσακ.

Οι περιοχές είναι πλούσιες σε ορυκτά, βιομηχανία και έχουν αναδείξει «διάσημους πολιτικούς, ποιητές και αντιφρονούντες», λέει ο  ίδιος.

«Οι άνθρωποι αυτών των περιοχών -ιδιαίτερα οι ανθρακωρύχοι- έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην ενίσχυση της ουκρανικής ταυτότητας».

Προδοσία

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι χωρίς καλή πορεία μπροστά του», λέει ο από την πλευρά του Βολοντμίρ Άριεφ, Ουκρανός βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης.

«Δεν έχουμε αρκετές δυνάμεις για να συνεχίσουμε τον πόλεμο για απεριόριστο χρονικό διάστημα», λέει ο Άριεφ. «Αλλά αν ο Ζελένσκι παραχωρούσε αυτή τη γη, αυτό δεν θα αποτελούσε μόνο κατάρρευση του συντάγματός μας, αλλά θα μπορούσε να έχει και τα χαρακτηριστικά της προδοσίας».

