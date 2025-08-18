Logo Image

Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν περιπολία στη θάλασσα του Μπάρεντς

Με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικού οπλισμού

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικού οπλισμού ολοκλήρωσαν μια τετράωρη πτήση ρουτίνας για περιπολία πάνω από τα διεθνή ύδατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς, μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αρχικά, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του TASS, ανέφεραν ότι ξένα μαχητικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί για να παρακολουθήσουν απο κοντά τη ρωσική πτήση.

Ωστόσο, τα πρακτορεία ειδήσεων επανεξέδωσαν στη συνέχεια την είδησή τους, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε ξένα μαχητικά αεροσκάφη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επίσης έκανε λόγο για ξένα μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, απέσυρε την είδηση στη νεότερη εκδοχή.

