Ρωσία: Προγραμματισμένη πτήση βομβαρδιστικών Tu-95MS πάνω από διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αρχικά, τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία συμπεριλαμβανομένου του TASS, μετέδωσαν ότι ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αλλά στη συνέχεια τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανασκεύασαν την είδηση που μετέδωσαν, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε ξένα μαχητικά που απογειώθηκαν. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επίσης μετέδωσε ότι ξένα μαχητικά απογειώθηκαν, απέσυρε την είδηση την οποία μετέδωσε εν συνεχεία ανασκευασμένη.

Πηγή: ΑΜΠΕ

