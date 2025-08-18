Logo Image

Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο – Να δούμε ποια θα ειναι τα αποτελέσματα;

Ο Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One/ REUTERS/Kevin Lamarque

Ανάρτηση στo Truth

Νέα ανάρτηση προ ολίγου από τον Αμερικανό Πρόεδρο:

«Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;; Πρόεδρος DJT»

