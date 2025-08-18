Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο – Να δούμε ποια θα ειναι τα αποτελέσματα;

Νέα ανάρτηση προ ολίγου από τον Αμερικανό Πρόεδρο:
«Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;; Πρόεδρος DJT»
|Realtime ΓΔ
|-33,90 -1,59% 2.092,28
|Τζίρος
|140.48 εκ
|Τελ. Ενημ.
|16:18
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6449.8
|-0.2897%
|DAX
|24304.34
|-0.2256%
|SXXP
|553.56
|-0.056%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16712
|EUR/CHF
|0.94305
|USD/ZAR
|17.6218
|Όλες οι Ισοτιμίες
«Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;; Πρόεδρος DJT»