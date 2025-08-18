Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Θα δούμε έναν διαφορετικό Ζελένσκι – Και τι θα κάνει (πάλι) ο Βανς;

Καθώς σιγά – σιγά η χωροταξία στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου αρχίζει να μορφοποιείται – τελευταίος που ανακοινώθηκε είναι ο εκρηκτικός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς- το μυαλό όλων πάει αναπόφευκτα στην καταστροφική συνάντηση του περασμένου Φεβρουαρίου και στο πώς θα εμφανιστούν σήμερα δύο από τους πρωταγωνιστές εκείνης της μακράς και δύσκολης νύχτας.

Το ΒΒC έχει μερικές πληροφορίες – εικασίες: Kατ’ αρχάς το προφανές: Με τόσα πολλά να διακυβεύονται για την Ουκρανία απόψε το βράδυ, είναι πιθανό να δούμε μια διαφορετική πλευρά του Ζελένσκι.

Μαύρο σακάκι

Ήδη δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι πιθανό να φορέσει μαύρο σακάκι – το ίδιο που φορούσε όταν συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.

Ο Τραμπ, θυμίζουμε, φέρεται να ήταν πολύ ικανοποιημένος με εκείνη την επιλογή. «Είναι, άλλωστε, ένας πρόεδρος που δίνει μεγάλη σημασία στην ευπρέπεια και τον σεβασμό προς το αξίωμα», σχολιάζει το ΒΒC .

Θυμίζουμε επίσης ότι η casual εμφάνιση του Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν η σπίθα που άναψε την πυρκαγιά, με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου εργαζόμενου στο υπερ-συντηρητικό Real America’s Voice. Ο οποίος και έψεξε τον Ζελένσκι για την επιλογή του να φορέσει πολεμική ενδυμασία αντί για ένα πιο επίσημο κοστούμι για την περίσταση.

«Γιατί δεν φοράς κοστούμι; Έχεις κοστούμι; Πολλοί Αμερικανοί έχουν πρόβλημα που δεν σέβεσαι την αξιοπρέπεια του αξιώματος» ήταν η εμπρηστική ερώτηση.

Γενικότερα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ζελένσκι να επιλέγει προσεκτικά τα λόγια του προτού αντιδράσει σε οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση για την πλευρά των ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο, ήταν πολλοί εκείνοι που εξέφραζαν την άποψη ότι ο Ζελένσκι «τσίμπησε στο δόλωμα» αντιδρώντας συναισθηματικά και θυμωμένα στον ισχυρισμό του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι είναι ασέβεια να «δικάζεται η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο μπροστά στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

Έτσι αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι είναι πολύ πιθανό να έχει προειδοποιηθεί από τους συμβούλους του να αποφύγει μια παρόμοια κατάσταση, η οποία θα ήταν το χειρότερο σενάριο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο παράγων Βανς

Ανάλογες απορίες υπάρχουν και για τον Τζέι Ντι Βανς που ηγήθηκε της επίθεσης στον Ζελένσκι προτού καν ο Τραμπ εμπλακεί σε αυτή στο ναυάγιο του Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι η συζήτηση κυλούσε εγκάρδια μέχρις ότου ο αντιπρόεδρος άρχισε να επαινεί τον Τραμπ για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης

«Για τι είδους διπλωματία μιλάς, Τζέι Ντι;» ρώτησε ο Ζελένσκι, ο οποίος δεν έπαψε να ασκεί κριτική στις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. «Τι εννοείς;»

«Μιλώ για το είδος της διπλωματίας που θα τερματίσει την καταστροφή της χώρας σας», απάντησε ο Βανς, στον έκπληκτο Ουκρανό ηγέτη.

Και συνέχισε να πυροβολεί: «Κύριε Πρόεδρε, με όλον τον σεβασμό, νομίζω ότι είναι ασέβεια εκ μέρους σας να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο και να προσπαθείτε να το εκμεταλλεύεστε ενώπιον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης».

Κατηγόρησε επίσης τον Ζελένσκι ότι είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία υπέρ των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024 επειδή ο Ουκρανός ηγέτης επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στην (κρίσιμη) πολιτεία της Πενσιλβάνια τον περασμένο Σεπτέμβριο και είχε συναντηθεί με την αντίπαλο του Τραμπ, Κάμαλα Χάρις, στον Λευκό Οίκο

Ο «δεύτερος» γύρος θα έχει σε κάθε περίπτωση πολύ ενδιαφέρον.