«Πυρά» Ουγγαρίας κατά Ουκρανίας μετά την επίθεση στον αγωγό «Druzhba»

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε Κίεβο και Βουδαπέστη μετά την επίθεση σε αγωγό, που οι Ούγγροι αποδίδουν στους Ουκρανούς.

Η ροή ρωσικού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία διεκόπη τη Δευτέρα, μετά την επίθεση σε υποδομή του αγωγού «Druzhba».

Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο κατηγόρησε την Ουκρανία και έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση στην ενεργειακή μας ασφάλεια».

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ρώσο υφυπουργό Ενέργειας για την αποκατάσταση του σταθμού μετασχηματιστή, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των ροών.

Η Σλοβακία ανακοίνωσε επίσης αναστολή εφοδιασμού μέσω του αγωγού, τονίζοντας ότι η αιτία βρίσκεται εκτός της επικράτειάς της.

Το Κίεβο απορρίπτει τις κατηγορίες με τον Ουρανό ΥΠΕΞ Αντρίι Σίμπιχα να κατονομάζει τη Μόσχα ως αποκλειστικό υπεύθυνο για τον πόλεμο, χωρίς όμως να σχολιάζει ευθέως τη διακοπή στον «Druzhba».

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό – με επίκεντρο την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – στο liveblog της Ναυτεμπορικής.