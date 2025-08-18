Στάρμερ: Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, όχι μόνο οι Ουκρανοί

«Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό», λέει ο Βρετανό πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ από το αεροπλάνο προς την Ουάσινγκτον.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από το αεροπλάνο, ο Στάρμερ λέει «όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό, όχι μόνο οι Ουκρανοί».

Προσθέτει δε ότι πρέπει να βεβαιωθούν ότι «το κάνουν σωστά» για μια διαρκή ειρήνη που θα είναι «δίκαιη και δίκαιη». «Είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να το κάνουμε σωστά», λέει η δήλωση στο βίντεο.

I’m on my way to Washington D.C. to meet @POTUS, @ZelenskyyUa and other leaders. Here’s why: pic.twitter.com/5mj4fTzP06 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

