Τι θέλει ο Πούτιν για να πει το «ναι» στον τερματισμό του πολέμου

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Λευκό Οίκο, όπου θα λάβει χώρα στις 20:00 η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι περιμένει λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν από αυτή; Και τι θέλει για να αποδεχθεί τον τερματισμό του πολέμου;

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει απομακρυνθεί από τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις του από την πρώτη μέρα του πολέμου, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BBC, Φρανκ Γκάρντνερ.

Πρωταρχικός του στόχος παραμένει πάντας μια Ουκρανία «υποτελής», με φιλορωσική κυβέρνηση στο Κίεβο. Θέλει δει ένα είδος «Λευκορωσίας στη Μαύρη Θάλασσα».

Η Μόσχα δείχνει διατεθειμένη να δεχθεί λήξη των εχθροπραξιών αν η Ουκρανία παραδώσει το υπόλοιπο 30% του Ντονέτσκ που δεν έχει καταληφθεί.

Πρόκειται για περιοχή με ισχυρές άμυνες, κρίσιμη για να αποτραπεί μελλοντική προέλαση προς το Κίεβο – και η παραχώρησή της θα ήταν αντισυνταγματική για την Ουκρανία. Θα μπορούσε υπό αμερικανική πίεση – εφόσον αυτή υπάρξει – να παραιτηθεί αυτού του αιτήματος.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει αποφύγει κάθε απαίτηση για εκεχειρία και έχει γλιτώσει από τις νέες κυρώσεις που απειλούσε ο Τραμπ, πείθοντάς τον ότι «υπάρχουν μεγαλύτερα κέρδη» από μια μελλοντική αμερικανορωσική συνεργασία μόλις ο πόλεμος «κλείσει».

