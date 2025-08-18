Logo Image

Τι θέλει ο Πούτιν για να πει το «ναι» στον τερματισμό του πολέμου

Κόσμος

Τι θέλει ο Πούτιν για να πει το «ναι» στον τερματισμό του πολέμου

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Οι όροι που θέτει και τι θα μπορούσε

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Λευκό Οίκο, όπου θα λάβει χώρα στις 20:00 η κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ ΤραμπΒολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι περιμένει λοιπόν ο Βλαντίμιρ Πούτιν από αυτή; Και τι θέλει για να αποδεχθεί τον τερματισμό του πολέμου;

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει απομακρυνθεί από τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις του από την πρώτη μέρα του πολέμου, όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BBC, Φρανκ Γκάρντνερ.

Πρωταρχικός του στόχος παραμένει πάντας μια Ουκρανία «υποτελής», με φιλορωσική κυβέρνηση στο Κίεβο. Θέλει δει ένα είδος «Λευκορωσίας στη Μαύρη Θάλασσα».

Η Μόσχα δείχνει διατεθειμένη να δεχθεί λήξη των εχθροπραξιών αν η Ουκρανία παραδώσει το υπόλοιπο 30% του Ντονέτσκ που δεν έχει καταληφθεί.

Πρόκειται για περιοχή με ισχυρές άμυνες, κρίσιμη για να αποτραπεί μελλοντική προέλαση προς το Κίεβο – και η παραχώρησή της θα ήταν αντισυνταγματική για την Ουκρανία. Θα μπορούσε υπό αμερικανική πίεση – εφόσον αυτή υπάρξει – να παραιτηθεί αυτού του αιτήματος.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει αποφύγει κάθε απαίτηση για εκεχειρία και έχει γλιτώσει από τις νέες κυρώσεις που απειλούσε ο Τραμπ, πείθοντάς τον ότι «υπάρχουν μεγαλύτερα κέρδη» από μια μελλοντική αμερικανορωσική συνεργασία μόλις ο πόλεμος «κλείσει».

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο live της Ναυτεμπορικής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube