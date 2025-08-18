Ευρω-έριδες για την πιθανή τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι: Να είστε έτοιμοι, λένε οι ΗΠΑ

Μήνυμα στους Ευρωπαίους διπλωμάτες να είναι έτοιμοι -αναλόγως βεβαίως και του πώς θα εξελιχθεί η αποψινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο- για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, μετέφερε, κατά πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά.

Μάλιστα ΗΠΑ και ΕΕ φέρεται να έχουν συμφωνήσει ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Το μάλλον αστείο της υπόθεσης ωστόσο είναι ότι υπάρχουν μίνι έριδες για τον πιθανό τόπο μιας συνάντησης που δεν έχει καν οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με το skynews, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης του «συνασπισμού των Προθύμων» το Σαββατοκύριακο, η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε τη Ρώμη ως τοποθεσία, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν τη Γενεύη.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ φέρονται να προτιμούν και οι δύο τη Ρώμη, και ιδιαίτερα το Βατικανό, αλλά ο Πούτιν προτιμά τη Γενεύη.

Τόσο τα ιταλικά όσο και τα ελβετικά υπουργεία Εξωτερικών διαμηνύουν πάντως ότι είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες, με διπλωμάτες της ΕΕ να αξιολογούν και άλλες τοποθεσίες, όπως η Βουδαπέστη και το Ελσίνκι.

Σημειωτέον ότι δημοσίευμα του Axioς ανέφερε το Σάββατο ότι στόχος του Τραμπ είναι μια τριμερής συνάντηση να γίνει τάχιστα, ενδεχομένως δε ακόμη και στις 22 Αυγούστου.