Θ. Γραμμένος στο Naftemporiki TV: Πλεόνασμα ηγεμόνων, αλλά έλλειμμα ηγετών στην Ευρώπη – Τι αναμένουμε από την συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

«Έχουμε πλεόνασμα ηγεμόνων, αλλά έχουμε έλλειμμα ηγετών στη σύγχρονη Ευρώπη», σημείωσε ο Θανάσης Γραμμένος, Διεθνολόγος και Διευθυντής του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, σχολιάζοντας την εικόνα των Ευρωπαίων εν όψει του κρίσιμου ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι.

«Έχουμε δει ότι η αντιμετώπιση του ουκρανικού προβλήματος ήταν πάρα πολύ αργή, καθυστερημένη χρονικά αλλλα και στο ζήτημα της αποτελεσματικότητας δεν έχει αποδώσει καρπούς από την πλευρά της Ευρώπης» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Εκπομπή 120 Markets» με τον Κώστα Καλέτσιο.

Στη συνέχεια παρατήρησε την αλλαγή στον τρόπο που διεξάγεται η διεθνής πολιτική, την οποία απέδωσε στο μοντέλο «ηγέτη – business man» που εισήγαγε ο Tραμπ.

Σε ό,τι αφορά στην επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πιθανολόγησε πως Τραμπ και Πούτιν έχουν ήδη καταλήξει στα πράγματα στα οποία συμφωνούν. Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης επί του θέματος δεν δίστασε να αναφέρει πως «είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη να επενδύσει στη βιομηχανία του πολέμου» πράγμα που θα σήμαινε την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Γεωπολιτικός νάνος» η Ευρώπη

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «η Ευρώπη είναι ένας γεωπολιτικός νάνος», ενώ χαρακτήρισε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ως «διπολικό», εντός του οποίου βασικοί οικονομικοί παίκτες είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα.

«Όλο το βάρος πέφτει στον Ζελένσκι»

Αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι σχολίασε πως «όλο το βάρος πλέον πέφτει στον Ζελένσκι. Στη χειρότερη θέση όλων των πολιτικών που θα συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις είναι ο Ζελένσκι, διότι αναλόγως της εξέλιξης μπορεί και να θεωρείται “dead man walking”». Τον χαρακτήρισε μάλιστα «απολύτως αναλώσιμο» ενώ συμπλήρωσε πως «έχει τελειώσει το πολιτικό του κεφάλαιο».