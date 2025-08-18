Logo Image

Και ο Τζέι Ντι Βανς στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Κόσμος

REUTERS

Θα προσπαθήσει πάλι να ανάψει το φυτίλι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ;

Στην αποψινή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα λάβει μέρος και ο Τζέι Ντι Βανς, μεταδίδει το ABC News.

Να θυμίσουμε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν το πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο κατά τη συνάντηση του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πολλοί είχαν σχολιάσει πως ήταν ο κύριος υπεύθυνος για την ταπείνωση σε live μετάδοση του Ζελένσκι. Το Κίεβο μάλλον δεν χαίρεται με την απόφαση να δώσει το «παρών» και πάλι.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής. 

