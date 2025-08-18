Και ο Τζέι Ντι Βανς στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Στην αποψινή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα λάβει μέρος και ο Τζέι Ντι Βανς, μεταδίδει το ABC News.

Να θυμίσουμε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν το πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο κατά τη συνάντηση του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πολλοί είχαν σχολιάσει πως ήταν ο κύριος υπεύθυνος για την ταπείνωση σε live μετάδοση του Ζελένσκι. Το Κίεβο μάλλον δεν χαίρεται με την απόφαση να δώσει το «παρών» και πάλι.

