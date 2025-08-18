Ανδρ. Λιούμπας στο Naftemporiki TV: Πρέπει να κατεβάσουμε τις προσδοκίες μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

«Μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, πρέπει να κατεβάσουμε πολύ τις προσδοκίες μας», δήλωσε ο Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος του τμήματος Κινεζικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μιλώντας στην εκπομπή In Business του Naftemporiki TV με τη Μαρία Σμιλίδου.

«Είναι προσωπικό το θέμα για τον Τραμπ», ανέφερε, ενώ την ίδια στιγμή, «οι Ρώσοι δεν βιάζονται, οι Ουκρανοί είναι αυτοί που φθείρονται».

Ο εμπορικός πόλεμος

Για τον εμπορικό πόλεμο επισήμανε ότι «στο παρασκήνιο οι οικονομίες ΗΠΑ – Κίνας αποσυνδέονται» και η ότι «η Κίνα είχε αντιληφθεί για την 2η προεδρία Τραμπ και ήταν προετοιμασμένη, παρόλα αυτά, η κινέζικη οικονομία επιβραδύνεται».

«Η παγκοσμιοποίηση κάνει βήματα προς τα πίσω και δημιουργούνται σφαίρες εμπορίου», σχολίασε για τις διεθνείς σχέσεις.