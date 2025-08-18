Το Ντονμπάς, η Κριμαία και το Άρθρο 5: Τα «κλειδιά» στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι, μερικοί βασικοί όροι επιστρέφουν στο προσκήνιο και τα όσα ζητηθούν γύρω από αυτούς θα έχουν καθοριστική σημασία.

Να θυμίσουμε λοιπόν:

Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική συμμαχία 32 χωρών Ευρώπης και Β. Αμερικής, ιδρυμένη το 1949 ως ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση.

Στον πυρήνα του βρίσκεται το Άρθρο 5: επίθεση σε ένα μέλος σημαίνει επίθεση σε όλα.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος, αλλά θέλει να ενταχθεί – κάτι που η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Τραμπ σήμερα ξεκαθάρισε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να ξεχάσει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Τι έχει συμβεί στην Κριμαία

Η χερσόνησος της Μαύρης Θάλασσας στο νότιο άκρο της Ουκρανίας. Βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από τις αρχές του 2014, όταν προσαρτήθηκε παράνομα.

Έχει τεράστια στρατηγική σημασία για τη Μόσχα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ναυτικών βάσεων.

Από τη στιγμή που η Δύση δεν αντέδρασε στην αλλαγή συνόρων με την αποφασιστικότητα που θα έπρεπε τώρα, σήμερα σχεδόν 12 χρόνια μετά δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς επιστροφή της στην Ουκρανία. Αυτό διεμήνυσε επίσης ο Τραμπ σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας πως «κάποια πράγματα δεν αλλάζουν».

Ποια η σημασία του Ντονμπάς

Η βιομηχανική και πλούσια σε μεταλλεύματα ανατολική περιοχή της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ρωσία ελέγχει όλο το Λουχάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 3 εκατ. Ουκρανοί ζουν σήμερα υπό ρωσική κατοχή. Θα ήταν αδιανόητο για τον Ζελένσκι να πει «ναι» στην παραχώρησή του.

