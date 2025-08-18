Ινώ Αφεντούλη (Πάντειο) στο NaftemporikiTV: Γιατί ο Πούτιν θέλει το Ντονμπάς – Ο ρόλος του στην τελική έκβαση του πολέμου

«Δεν έχουμε καλά σενάρια, αλλά τα λιγότερα κακά για την Ουκρανία», δήλωσε μεταξύ άλλων η εκτελεστική διευθύντρια ινστιτούτου διεθνών σχέσεων στο Πάντειο πανεπιστήμιο, Ινώ Αφεντούλη μιλώντας για την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελενσκι απόψε στην Ουάσιγκτον.

Όπως εξήγησε η κ. Αφεντούλη, «η Ρωσία ως ισχυρότερη δύναμη στρατιωτικά, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει εδάφη που έχει κατακτήσει. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι αυτά τα εδάφη δηλαδή αυτή η «κόκκινη γραμμή» που χωρίζει το Ντονμπάς από την υπόλοιπη Ουκρανία αναγνωριστούν de facto ή de jure. Αυτά τα εδάφη είναι de facto υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Το de jure βάζει πάρα πολλά προβλήματα στην ευρωπαϊκή σκηνή και βάζει πολλά σοβαρά ζητήματα και για εμάς αλλά και για την Κύπρο. Διότι de jure αναγνώριση εδαφών, θα είναι κάτι καινούριο. Εάν αυτό γίνει με την συγκατάβαση των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και της ΕΕ, πώς θα νομιμοποιήσουν κατάκτηση εδαφών στην Ευρώπη. Τι προηγούμενο δημιουργείται για άλλα ανοιχτά μέτωπα».

Για το γεγονός ότι το Ουκρανό Πρόεδρο συνοδεύουν Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και ο Κιρ Στάρμερ η κ. Αφεντούλη τόνισε πως «αυτό πρέπει να μας χαροποιεί, γιατί η Ευρώπη εμφανίζει μία ενιαία εκπροσώπηση. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι αφορά μία παγκοσμίων διαστάσεων εξέλιξη».