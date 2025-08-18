Διακόπηκε η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία, μετά από ουκρανικό επίθεση κατά σταθμού μετασχηματισμού του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα.

Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Ο Ούγγρος ΥΠΕΚ, Πέτερ Σιζάρτο έγραψε στο Facebook ότι μίλησε με τον Ρώσο υφυπουργό Ενέργειας Πάβελ Σοροκίν ο οποίος του είπε ότι δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου.

Πέρυσι, ο Σιζάρτο είχε δηλώσει ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα παραμείνει ο κύριος δίαυλος εισαγωγής πετρελαίου για την χώρα του.

Πριν από τη σημερινή διακοπή, η ροή είχε προσωρινά διακοπεί την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού στις 13 Αυγούστου ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό διύλισης της Ουνιέτσα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.

Ζαχάροβα: «Ανήθικο και αιμοδιψές το Κίεβο»

Την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχαρόβα προκάλεσε η επίθεση στον αγωγό πετρελαίου.

«Όλα αυτά τα χρόνια, η Ρωσία προειδοποιεί τους ιδεολόγους του καθεστώτος του Κιέβου, οι οποίοι αποτελούν μέρος της Λέσχης Ομπάμα, ότι αυτό το τέρας, ανήθικο και αιμοδιψές, δεν θα σταματήσει ποτέ και θα εξαπλωθεί σαν μια άσχημη μόλυνση σε όλο τον κόσμο. Έχουν ήδη διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αφρική. Έχουν αποκαλυφθεί στη Μέση Ανατολή. Έχουν παρασύρει πολίτες της Κεντρικής Ασίας στην τρομοκρατία. Στην Ευρώπη, έχουν κυριαρχήσει στην παράνομη αγορά όπλων. Έχουν επεξεργαστεί μαύρη μεταμοσχευτική ιατρική με δυτικούς πελάτες. Η Μπάνκοβα (σ.σ η ουκρανική προεδρία) δεν θα σταματήσει πουθενά τώρα».

