Ουκρανία: Στους 7 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο

Μπορεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να είναι στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο και η διεθνής κοινότητα να επιθυμεί ειρήνη, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία ωστόσο συνεχίζονται.

Στο Χάρκοβο, ο απολογισμός της νυχτερινής επίθεσης αυξάνεται, καθώς οι νεκροί είναι πλέον 7.

Έξι παιδιά από 6 έως 17 ετών περιλαμβάνονται στους τραυματίες της επίθεσης, σημείωσε μέσω του Telegram ο Ολεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας.

Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones κατά της Ουκρανίας την νύκτα, στην μεγαλύτερη τέτοιου είδους επίθεση από τις 4 Αυγούστου.

Βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Πύραυλοι και drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους και drones κατά την διάρκεια της νύκτας σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ 88 drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν το πρωί από πυραυλική επίθεση κατά σημαντικής υποδομής στην πόλη της Ζαπορίζια. Επίθεση κατά ενεργειακής μονάδας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην Οδησσό.

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο Σούμι, όπου χτυπήθηκαν κατοικίες και σχολείο.

«Η Ρωσία είναι μία δολοφονική πολεμική μηχανική που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να ανακοπεί μέσω της ατλαντικής ενότητας και πίεσης», δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2022, όταν η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ