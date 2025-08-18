LIVE – Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Τα σενάρια παραχώρησης εδαφών και η ώρα της αλήθειας για Ουκρανία, Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται απόψε στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνάντηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Λίγα 24ωρα μετά τη «φιέστα» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ο Τραμπ καλείται να δείξει αν θα λειτουργήσει ως μεσολαβητής για μια δίκαιη συμφωνία.

Στην Ουάσιγκτον δίνουν το «παρών» και Ευρωπαίοι ηγέτες για να αποτρέψουν ένα νέο φιάσκο, ανάλογο με εκείνο του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά και να πιέσουν για εγγυήσεις ασφαλείας – κάτι που φαίνεται να αποδέχονται πλέον οι ΗΠΑ.

Στο τραπέζι βρίσκεται βεβαίως το σενάριο «γη για ειρήνη» με τη Βρετανία να το στηρίζει σιωπηρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ήδη ότι η Κριμαία έχει χαθεί και ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Ουκρανός ομόλογός του απάντησε ότι θέλει ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα, αλλά αξιόπιστα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις, τo παρασκήνιo και τα σενάρια από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.