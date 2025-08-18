Η Βρετανία αποδέχεται σιωπηρά το σενάριο «παραχώρησης εδαφών για ειρήνη» στην Ουκρανία

Η βρετανική κυβέρνηση, αν και αποφεύγει να το δηλώσει ανοιχτά, αποδέχεται κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα στηρίζεται στην αρχή «γη για ειρήνη», σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ την Πέμπτη, χωρίς όμως να αναφερθεί δημόσια σε εδαφικές παραχωρήσεις.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως η τελική απόφαση για το ζήτημα ανήκει αποκλειστικά στο Κίεβο.

Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στο ποια εδάφη θα μπορούσαν να ανταλλαγούν όσο και στους όρους για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποδέχθηκαν θετικά τη στήριξη που εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες χαρακτήρισε «game changing», δηλαδή παράγοντα που αλλάζει το παιχνίδι.

Ωστόσο, αναμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο μια σαφή δημόσια δέσμευση για τον ρόλο των ΗΠΑ στην προστασία της χώρας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.