Πεκίνο: Υπέρ μιας συμφωνίας «αποδεκτής από όλους» για την Ουκρανία

Η Κίνα προσβλέπει σε μία συμφωνία «αποδεκτή από όλες τις πλευρές» για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ εν όψει της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι παράγοντες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες την κατάλληλη στιγμή και θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δίκαιη, βιώσιμη, δεσμευτική και αποδεκτή για όλες τις πλευρές μόλις γίνει δυνατόν», δήλωσε η Μάο Νινγκ.

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, προσέθεσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

