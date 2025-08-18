Ισπανία: Πύρινος όλεθρος με 40 ενεργές εστίες – «Είμαστε σε αδιέξοδο», λένε οι αρχές (βίντεο)

Οι πυρκαγιές στην Καστίλλη και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία, εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου, καίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, καταστρέφοντας ένα κάποτε υπέροχο φυσικό περιβάλλον, ενώ χιλιάδες κάτοικοι χωριών και μικρών κωμοπόλεων έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη βορειοδυτική Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές της Περιφέρειας της Καστίλλης & Λεόν, ανεβάζοντας στους 4 τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Χ ότι ο πυροσβέστης σκοτώθηκε «από την ανατροπή» υδροφόρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το όχημα απομακρυνόταν από μια πυρκαγιά και βρισκόταν σε έναν δρόμο με μεγάλη κλίση. «Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε το ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές.

Η πυρκαγιά προχωρά με «πραγματικά βάρβαρη ένταση» και η επιχείρηση βρίσκεται «σε αδιέξοδο».

1,5 εκατ. στρέμματα από την αρχή του έτους

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».

Το κύμα πυρκαγιών συνεχίζει να πλήττει τη βορειοδυτική Ισπανία, με ιδιαίτερη ένταση στις επαρχίες Ουρένσε, Θαμόρα, Λεόν και Εξτρεμαδούρα, διατηρεί ενεργές περισσότερες από 40 εστίες, τα δύο τρίτα των οποίων συγκεντρώνονται στην Καστίλλη και Λεόν (Castilla y Leon).

Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, αναγνώρισε σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι οι πυρκαγιές δεν θα μπορέσουν να κατασβεστούν μέχρι να υποχωρήσει ο καύσωνας. «Η UME (σ.σ. Unidad Militar de Emergencias, Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης) δεν έχει δει κάτι παρόμοιο στα 20 χρόνια της ύπαρξής της», πρόσθεσε η υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία έχει ζητήσει βοήθεια από την ΕΕ, η οποία απέστειλε 2 αεροσκάφη.

Πηγές: Reuters, El Pais, ΑΠΕ-ΜΠΕ

