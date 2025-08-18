Logo Image

Ρωσία: Στους 20 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ριαζάν – 134 τραυματίες 

Ρωσία: Στους 20 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ριαζάν – 134 τραυματίες 

Μυστήριο με τα αίτια της έκρηξης

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 134 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο κυβερνήτης της Ριαζάν Πάβελ Μαλκόφ, είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Άγνωστη η αιτία

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram. «Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς» πρόσθεσαν.

