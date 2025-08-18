Νέα Ζηλανδία: Στρατιώτης ένοχος για απόπειρα κατασκοπείας – Είχε ντοκουμέντα των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κράιστσερτς

Ένοχο για απόπειρα κατασκοπείας έκρινε σήμερα νεοζηλανδικό στρατοδικείο έναν στρατιώτη.

Παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να μεταφέρει νευραλγικές πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένη χώρα. Η στρατιωτική δικαιοσύνη κρατά μυστική τόσο την ταυτότητά του όσο και το ποια χώρα θα λάμβανε τα στοιχεία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Ο στρατιώτης παραδέχθηκε ακόμη πως απέκτησε με κακόβουλη πρόθεση πρόσβαση σε στρατιωτικό πληροφοριακό σύστημα.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν αντίγραφα της ζωντανής μετάδοσης των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κράιστσερτς τον Μάρτιο του 2019, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 51 ανθρώπους, καθώς και το μανιφέστο που είχε συντάξει ο δράστης, Μπρέντον Τάραντ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του εντοπίστηκαν επίσης πυρομαχικά.

Τι παρέδωσε σε τρίτους

Η νεοζηλανδική κυβέρνηση ενημερώθηκε ότι ο κατηγορούμενος «ήλθε σε επαφή με τρίτο λέγοντάς του πως ήταν στρατιώτης που ήθελε να αποσκιρτήσει».

Εξήγησε πως μπορούσε να παραδώσει «χάρτες και φωτογραφίες» και πως θα μπορούσε επίσης να βάλει κάποιον ή κάποιους μυστικά «στο αρχηγείο του στρατού».

Μετά τη συνάντηση προμήθευσε χάρτες και οπτικό υλικό για στρατόπεδα, καθώς κι επιστολή εκτίμησης των ευάλωτων σημείων του ενός.

Παρέδωσε επίσης κωδικούς πρόσβασης και πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε κανείς πρόσβαση χωρίς άδεια σε αεροπορική βάση στο βόρειο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ