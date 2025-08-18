O κυκλώνας Έριν απειλεί τις Μπαχάμες – Ποιες άλλες περιοχές θα σαρώσει

Συναγερμός έχει σημάνει στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, καθώς ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε στην κατηγορία 4.

Το Εθνικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Κυκλώνες και Τυφώνες (NHC) προειδοποιεί πως επαπειλούνται καταστροφικοί άνεμοι, κύματα και ρεύματα κατά μήκος των ανατολικών ακτών μέσα στην εβδομάδα.

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου, μέρους του συστήματος της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).

Προέβλεψε πως ενδέχεται να «ενισχυθεί περαιτέρω» τις επόμενες 12 ώρες και κατόπιν «σταδιακά να εξασθενίσει».

Ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο

Το ακραίο φαινόμενο θα πλησιάσει τα επόμενα 24ωρα τις Μπαχάμες, στην Καραϊβική, αχανή περιοχή του βόρειου Ατλαντικού που ήδη πλήττεται από σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχές, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική περιοχή και είχε υποστεί βαρύ χτύπημα από τον κυκλώνα Μαρία το 2017, πάνω από 150.000 κάτοικοι δεν είχαν ρεύμα ήδη χθες εξαιτίας του Έριν.

Προχθές Σάββατο, το φαινόμενο, το πρώτο της φετινής περιόδου των κυκλώνων στον Ατλαντικό, έφθασε ως ακόμη και στην κατηγορία 5 –«καταστροφική», στην ορολογία του NHC– προτού εξασθενίσει στην κατηγορία 3.

Οι Μπαχάμες δεν απέχουν πολύ από την πολιτεία Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Το φαινόμενο αναμένεται να περάσει νότια-νοτιοανατολικά από τη νησιωτική χώρα αυτή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP