Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πιέζει για επαναπροσέγγιση με τη Βόρεια Κορέα

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να προετοιμαστεί για τη μερική και σταδιακή εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών με την Βόρεια Κορέα που προβλέπουν την αναστολή ορισμένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των συνόρων των δύο κρατών της Κορεατικής Χερσονήσου.

«Οι σχέσεις μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας είναι κρίσιμες για τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων της Νότιας Κορέας και την επέκταση του διπλωματικού περιθωρίου ελιγμών ενόψει των ταχέως μεταβαλλόμενων εξωτερικών συνθηκών», δήλωσε ο Λι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι η Σεούλ σκοπεύει να επαναφέρει σε ισχύ μια συμφωνία του 2018 με την Πιονγιάνγκ για την αναστολή στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των συνόρων με τη Βόρεια Κορέα, αλλά έκτοτε έχει καταρρεύσει.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιούνιο, ο πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, οι οποίες τεχνικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ωστόσο, ανώτεροι Βορειοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει τις προτάσεις του φιλελεύθερου προέδρου.

Η Πιονγκγιανγκ δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε μόλις την περασμένη εβδομάδα ότι η Πιονγιάνγκ «έχει καταστήσει σαφές σε επανειλημμένες περιπτώσεις ότι δεν έχει καμία πρόθεση να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Δημοκρατία της Κορέας».

Αυτή η θέση είναι οριστική και θα κατοχυρωθεί επίσης στο σύνταγμα της Βόρειας Κορέας, πρόσθεσε η Κιμ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενδιαφέρεται επίσης ολοένα και περισσότερο για την ανάπτυξη της στρατιωτικής μηχανής της χώρας του, σε σημείο που ζητά από τους στρατιώτες του να προετοιμαστούν για «πραγματικό πόλεμο» και από τους στρατηγούς του να επικεντρωθούν στην «εντατική εκπαίδευση για πραγματικό πόλεμο».

Ο Κιμ επιμένει ότι τα στρατεύματά του πρέπει να «ενισχύσουν τις μαχητικές τους ικανότητες με κάθε τρόπο» για να «καταστρέψουν τον εχθρό στη μάχη».