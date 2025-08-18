Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία: 3 νεκροί στο Χάρκοβο

Μαίνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τη Χάρκοβο να δέχεται σφοδρά πλήγματα από drones και πυραύλους, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξε τo Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους –ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί– και τραυματίζοντας άλλους 17, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τερέχοφ.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, μεταξύ τους ένα παιδί μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε ο κ. Τερέχοφ μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

To Χάρκοβο, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας πριν από την εισβολή του 2022, είχε δεχθεί λίγες ώρες νωρίτερα πλήγμα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο, το οποίο τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον ίδιο.

Κατάρριψη ουκρανικών drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP