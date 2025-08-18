Logo Image

Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ: Ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα, αλλά αξιόπιστα

Κόσμος

Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ: Ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα, αλλά αξιόπιστα

Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να λήξει αυτός ο πόλεμος» έγραψε

Την ανάγκη τερματισμού του πολέμου «γρήγορα», αλλά με τρόπο «αξιόπιστο», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημείωσε πως πρέπει να διασφαλιστεί «ειρήνη με διάρκεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έφθασε στην αμερικανική πρωτεύουσα και επεσήμανε πως «μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να λήξει αυτός ο πόλεμος σύντομα και με αξιοπιστία. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια».

Το μήνυμα έρχεται λίγες ώρες πριν την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όπου θα δώσουν το «παρών» Ευρωπαίοι ηγέτες, που στηρίζουν την Ουκρανία, αλλά και στον απόηχο της ανάρτησης Τραμπ, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο αμέσως αν θέλει, ενώ διεμήνυσε πως οι Ουκρανοί θα πρέπει να ξεχάσουν την Κριμαία και την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube