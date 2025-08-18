Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ: Ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα, αλλά αξιόπιστα

Την ανάγκη τερματισμού του πολέμου «γρήγορα», αλλά με τρόπο «αξιόπιστο», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημείωσε πως πρέπει να διασφαλιστεί «ειρήνη με διάρκεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έφθασε στην αμερικανική πρωτεύουσα και επεσήμανε πως «μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να λήξει αυτός ο πόλεμος σύντομα και με αξιοπιστία. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια».

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Το μήνυμα έρχεται λίγες ώρες πριν την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όπου θα δώσουν το «παρών» Ευρωπαίοι ηγέτες, που στηρίζουν την Ουκρανία, αλλά και στον απόηχο της ανάρτησης Τραμπ, με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο αμέσως αν θέλει, ενώ διεμήνυσε πως οι Ουκρανοί θα πρέπει να ξεχάσουν την Κριμαία και την ένταξη στο ΝΑΤΟ.