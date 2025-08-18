Μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι πριν τη συνάντηση: Η Κριμαία δεν επιστρέφει – Μπορείς να τερματίσεις τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάβει νέα φωτιά στη συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η χώρα να ανακτήσει την Κριμαία ή να ενταχθεί στο NATO.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες πριν υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ουκρανός ηγέτης «θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σχεδόν αμέσως», αν το θέλει.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αν το θελήσει ή να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς ξεκίνησε», έγραψε ο Τραμπ, τονίζοντας με κεφαλαία ότι «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» για επιστροφή της Κριμαίας ή για ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία.

Όπως πρόσθεσε, «μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», επικρίνοντας για ακόμη μία φορά τον Μπαράκ Ομπάμα που –όπως είπε– «έδωσε την Κριμαία χωρίς ούτε μια τουφεκιά» πριν από 12 χρόνια.

Η κρίσιμη συνάντηση

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι έχει προγραμματιστεί για σήμερα στον Λευκό Οίκο, παρουσία και ευρωπαίων ηγετών καθώς και του νέου γενικού γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε. Η Ουκρανία αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, εν μέσω κλιμάκωσης στο πεδίο των μαχών.

Νέοι βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο και Σούμι

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν χθες αργά τη νύχτα ρωσικά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.

Στο Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιχόρ Τερέχοφ.

Στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, επιθέσεις με βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τραυμάτισαν μια 57χρονη γυναίκα και έναν 43χρονο οδηγό, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.