Logo Image

Νιγηρία: 40 αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σε ποταμό στα βορειοδυτικά της χώρας

Κόσμος

Νιγηρία: 40 αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο σε ποταμό στα βορειοδυτικά της χώρας

Φωτογραφία Αρχείου

Τι ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης NEMA

Διασώστες προσπαθούν απόψε να βρουν περισσότερους από 40 ανθρώπους, η τύχη των οποίων αγνοείται έπειτα από ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε σε ποταμό της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης NEMA.

Η υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 50 επιβάτες σε μια αγορά, βυθίσθηκε σήμερα το πρωί.

«Γύρω στους δέκα ανθρώπους έχουν διασωθεί, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 40 επιβατών», ανακοίνωσε η NEMA διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Σοκότο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube