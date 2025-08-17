Γουίτκοφ: Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση τριμερούς συνάντησης με Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα το πρωί στο CNN ότι πιστεύει πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα σε αυτόν και τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Νωρίτερα σήμερα, δημοσίευμα του Axios, υποστήριξε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε να πραγματοποιηθεί μία τέτοια τριμερής σύνοδος το συντομότερο δυνατό, με επιθυμητή ημερομηνία την 22α Αυγούστου.

Κάτι τέτοιο για να συμβεί πρέπει να περάσει σημαντικά εμπόδια, όπως την σταθερή τακτική άρνησης που ακολουθεί ο Ρώσος πρόεδρος απέναντι στον Ουκρανό ομόλογό του. Όπως σημειώνει ο Ρώσος πρώην διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την εικόνα αλλά για το αποτέλεσμα. «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν θέλει αποτέλεσμα, όχι μια παράσταση».

Αύριο ο Ζελένσκι μαζί με 7 Ευρωπαίους ηγέτες θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει από κοντά στο Οβάλ γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

