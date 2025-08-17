Ουκρανοί πολιτικοί ξεκαθαρίζουν: «Δεν παραδινόμαστε — ούτε στρατιωτικά, ούτε πολιτικά»

Μια σειρά από Ουκρανούς πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα καταδίκασαν την Κυριακή την ιδέα της παράδοσης μη κατεχόμενων εδαφών στη Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, τονίζοντας ότι η χώρα τους δεν έχει ηττηθεί και δεν πρέπει να εξαναγκαστεί σε συνθηκολόγηση.

Η σκληρή αυτή τοποθέτηση ήρθε στο τέλος ενός σαββατοκύριακου που ξεκίνησε με ειρωνεία και αγανάκτηση στην Ουκρανία για τη θερμή υποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα — και κατέληξε σε έντονη απογοήτευση, καθώς φάνηκε ότι ο Τραμπ ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ φέρεται να είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι πιστεύει πως είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τα εδάφη του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει σε τριάμισι χρόνια πολέμου.

«Παράλογο από την αρχή»

Η Χαλίνα Γιαντσένκο, ανεξάρτητη βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου και πρώην μέλος του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», δήλωσε:

«Η απαίτηση να παραδώσει η Ουκρανία νέα εδάφη χωρίς μάχη – απλώς και μόνο επειδή το θέλει ο Πούτιν – είναι παράλογη από την αρχή».

Σημείωσε ότι η πρόταση Πούτιν, την οποία φαίνεται να υποστήριξε αρχικά ο Τραμπ, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 255.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της επαρχίας Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ. Το Ντονμπάς περιλαμβάνει και τη Λουχάνσκ, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή, η επαρχία Ντονέτσκ αριθμούσε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους. Άρα, οι άνθρωποι με δεσμούς, περιουσίες και ιστορία στην περιοχή που ζητά η Ρωσία είναι πολύ περισσότεροι.

«Όταν κάποιος μιλά για “ανταλλαγή εδαφών”, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι στην πράξη μιλάμε για ανταλλαγή ανθρώπων», υπογράμμισε η Γιαντσένκο.

«Ήττα χωρίς ήττα»

Ο Σεργκέι Κουπάβιχ, κάτοικος Χάρκοβο με καταγωγή από το Κραματόρσκ, είπε πως αν η Ουκρανία παραχωρήσει την πόλη του και την υπόλοιπη Ντονέτσκ, αυτό θα ισοδυναμεί με ήττα στον πόλεμο και ρήγμα στην κοινωνία — αν και παραδέχτηκε ότι η άμυνα έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη.

«Ο Ζελένσκι δεν έχει κανένα δικαίωμα να λάβει τέτοια απόφαση μονομερώς. Μια τέτοια παραχώρηση ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία για ολόκληρη την κυβέρνηση», δήλωσε.

Μνήμες και οργή

Το Σαββατοκύριακο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν καρικατούρες και memes, σατιρίζοντας ιδιαίτερα τη σκηνή Αμερικανών στρατιωτών να ισιώνουν το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα. Ο γνωστός ακτιβιστής Σέρχι Στερνένκο έγραψε τη λέξη «Ατίμωση», συγκρίνοντας την εικόνα με εκείνη της ανύψωσης της αμερικανικής σημαίας στην Ίβο Τζίμα.

Ο σκιτσογράφος Μαξίμ Παλένκο σχεδίασε έναν κατσουφιασμένο Τραμπ, με τη χαρακτηριστική κόκκινη γραβάτα του να ξετυλίγεται και να μετατρέπεται σε χαλί πάνω στο οποίο στέκεται γελώντας ο Πούτιν – μια εικόνα που παραπέμπει στο στιγμιότυπο του Ρώσου προέδρου μέσα στη λιμουζίνα του Τραμπ.

«Δεν παραδινόμαστε – και δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε»

Ο βουλευτής Ολέξι Γκοντσαρένκο, από το κόμμα της αντιπολίτευσης «Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη», ήταν κατηγορηματικός:

«Δεν αξίζουμε να παραδοθούμε και δεν είμαστε σε θέση να παραδοθούμε. Αυτή η περιοχή της Ντονέτσκ είναι ένα φρούριο – και ο Πούτιν προσπαθεί να την καταλάβει εδώ και 11 χρόνια. Τώρα προσπαθεί να την πάρει με διπλωματικά κόλπα».

Πρόσθεσε ότι η πρόταση Πούτιν για «πάγωμα» του μετώπου στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια με αντάλλαγμα τη Ντονέτσκ, στόχο έχει να διχάσει την Ουκρανία και τη Δύση.

Ο ίδιος σημείωσε πως η απάντηση του Ουκρανού προέδρου θα πρέπει να είναι καλά διατυπωμένη, ώστε να πειστεί ο Τραμπ πως πρόκειται για παγίδα του Πούτιν, δεδομένου ότι «η σχέση Τραμπ-Ζελένσκι υπήρξε εκρηκτική στο παρελθόν».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι είχε έρθει σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζ. Ντ. Βανς, κάτι που προκάλεσε παύση στη στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη προς την Ουκρανία σε κρίσιμη φάση του πολέμου.

«Η πιο επικίνδυνη μορφή ήττας»

Η Σεβγκίλ Μουσαΐεβα, αρχισυντάκτρια της Ukrainska Pravda, έγραψε σε κυριακάτικο άρθρο της:

«Μας αναγκάζουν να συμπεριφερόμαστε λες και πρέπει να αποδεχθούμε μια ήττα. Όχι στρατιωτική, αλλά πολιτική. Όχι παράδοση όπλων, αλλά παράδοση σκέψης».

Αυτό, τόνισε, είναι η πιο επικίνδυνη μορφή ήττας:

«Αν τη δεχτούμε εσωτερικά, τότε η εξωτερική ήττα είναι απλώς θέμα χρόνου».

Και συνέχισε: «Για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα, οι Ουκρανοί προέβαλαν αξιοπρεπή αντίσταση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε τη Μπούτσα, το Ιζιούμ, τη Μαριούπολη. Τους βασανισμούς, τους ομαδικούς τάφους, τα παιδιά που σκοτώθηκαν ή απήχθησαν από τη Ρωσία».

«Χωρίς μνήμη, θα χάσουμε τον εαυτό μας».

Ο Ζελένσκι «ούτε μπορεί, ούτε θέλει» να παραδώσει το Ντονέτσκ

Ο βιντεομπλόγκερ Ολέξιι Κόβζουν, με έδρα το Κίεβο, είπε:

«Οι απαιτήσεις του Πούτιν ισοδυναμούν με παράδοση άνευ όρων. Ο Ζελένσκι ούτε μπορεί ούτε θέλει να παραδώσει τη Ντονέτσκ — ακόμη κι αν το ήθελε, δεν είναι νόμιμο».

Μια τέτοια ενέργεια, εξήγησε, θα απαιτούσε δημοψήφισμα.

«Και οι Ουκρανοί δεν θα το επιτρέψουν ποτέ», κατέληξε.

Πηγή: Guardian

