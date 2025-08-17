Αποφασισμένος για εκεχειρία ο Ζελένσκι – «Ιστορική» η απόφαση παροχής εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων» ως «πολύ χρήσιμη», ενόψει της αυριανής συνόδου στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η ομάδα αυτή «αναπτύσσει μια κοινή άποψη για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία».

Πώς σχολιάζει τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ

Και, μετά την υπόνοια από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δεσμευτούν σε εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι αποκαλεί αυτή την εξέλιξη «ιστορική απόφαση».

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας δουλειάς, πρέπει να είναι πραγματικά πρακτικές και να παρέχουν προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει επίσης να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», γράφει.

Επαναλαμβάνει επίσης πως το ουκρανικό σύνταγμα δεν του επιτρέπει αν προχωρήσει σε καμία παραχώρηση εδάφους που ανήκει στην ουκρανική επικράτεια, γράφοντας: «Το Σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά νομικά αδύνατη την παραχώρηση ή ανταλλαγή εδαφών».

It’s important that America agrees to work with Europe to provide security guarantees for Ukraine, and therefore for all of Europe. This is a significant change, but there are no details how it will work—what America’s role will be, what Europe’s role will be, what the EU can do.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Ο Ουκρανός ηγέτης προσθέτει ότι όλα τα μέρη συμφωνούν πως τα κρατικά σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας, εν μέσω συζητήσεων για προσφορές εδαφικών παραχωρήσεων από το Κρεμλίνο.

Υπογραμμίζει ξανά το αίτημά του να επιλυθούν τα βασικά ζητήματα «με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και ο Ρώσος ηγέτης».

Επιμένει για εκεχειρία

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο Αμερικανός όσο και ο Ρώσος πρόεδρος αρνούνται να προβούν σε εκεχειρία και προτιμούν την υπογραφή μία τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται αποφασισμένος να πιέσει για κατάπαυση πυρός.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Είναι απαραίτητο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και να εργαστούμε γρήγορα για μια τελική συμφωνία. Θα το συζητήσουμε στην Ουάσιγκτον. Ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει τις δολοφονίες. Αλλά πρέπει να το κάνει.»

It’s necessary to cease fire and work quickly on a final deal. We’ll talk about it in Washington, D.C. Putin does not want to stop the killings. But he must do it. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Με πληροφορίες από Guardian