Πόλεμος στην Ουκρανία: Η επικρατούσα κατάσταση στα εδάφη που ζητά ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει «βάλει στο μάτι» τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας, ζητώντας από τον Αμερικανό ομόλογό του την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις πόλεις Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, ως αντάλλαγμα στο πάγωμα του μετώπη στα νότια. Ποια είναι όμως η κατάσταση που επικρατεί στα εδάφη αυτά;

Η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας το 2023: το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα. Από αυτές, μόνο το Λουγκάνσκ κατέχεται σχεδόν στο σύνολό του. Ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει την κύρια ζώνη οχυρωμένων πόλεων στο Ντονέτσκ.

Ούτε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ούτε κανένα άλλο πρόσωπο στην ρωσική κυβέρνηση έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να υποχωρήσουν από τη μαξιμαλιστική απαίτηση της Μόσχας: ότι και οι τέσσερις περιοχές πρέπει να παραδοθούν στον έλεγχό της.

Πρόθυμος να προβεί σε παραχωρήσεις ο Ρώσος

Λίγο νωρίτερα, ο κορυφαίος απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι ο Πούτιν έκανε ορισμένες παραχωρήσεις σε σχέση με τις «ανταλλαγές εδαφών» που επιδιώκει.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, ο Πούτιν είπε στη σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα ότι είναι πρόθυμος να αναπροσαρμόσει τις απαιτήσεις του όσον αφορά πέντε περιοχές. Δεν κατονόμασε την πέμπτη, αλλά πιθανότατα πρόκειται για την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ωστόσο, δεν έχουμε ακούσει κάτι σχετικό μέχρι στιγμής από Ρώσους αξιωματούχους.

Τι έχει πει μέχρι τώρα ο Πούτιν

Μετά τη συνάντηση, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι είναι αναγκαίο «να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες ανησυχίες της Ρωσίας και να αποκατασταθεί μια δίκαιη ισορροπία ασφαλείας στην Ευρώπη».

Στο Κρεμλίνο την επόμενη μέρα, ο Πούτιν είπε ότι αυτός και ο Τραμπ «είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ρίζες και τα αίτια αυτής της κρίσης», προσθέτοντας: «Η εξάλειψη αυτών των βαθύτερων αιτίων πρέπει να αποτελεί τη βάση της επίλυσης».

«Θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην επίλυση όλων των ζητημάτων με ειρηνικά μέσα», υποστήριξε ο Πούτιν το Σάββατο. Αλλά μόνο όταν αντιμετωπιστούν αυτά τα βαθύτερα αίτια», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ρώσους αξιωματούχους.