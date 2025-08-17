Μακρόν: Οι στόχοι του για την αυριανή συνάντηση με τον Τραμπ – «Αν δεν είμαστε δυνατοί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλά σε δημοσιογράφους μετά από τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφέρει ότι η ομάδα συζήτησε για λίγο πάνω από δύο ώρες και μίλησαν για τις προτεραιότητες που σκοπεύουν να θέσουν στη συνάντησή τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο.

Οι αυριανοί στόχοι

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ» — επικαλούμενος την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και να σεβαστεί η Ρωσία το «διεθνές δίκαιο και την εδαφική κυριαρχία».

Αναφέρει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Ουκρανίας».

«Το σχέδιό μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενωμένο μέτωπο, επαναλαμβάνοντας ποιος είναι στο πλευρό της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου», λέει.

Καμία ένδειξη αδυναμίας

Ο Μακρόν συνεχίζει προειδοποιώντας ότι η εμφάνιση αδυναμίας τώρα κινδυνεύει να «θέσει τα θεμέλια για μελλοντικές συγκρούσεις», επισημαίνοντας την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις συμφωνίες ειρήνης.

Προσθέτει ότι έχει έρθει η ώρα να περάσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται στενά με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.

Πόσο μακριά θα φτάσει ο Τραμπ για την ασφάλεια της Ουκρανίας;

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απαντά: «Όχι».

Καθώς συνεχίζει να ενημερώνει τους δημοσιογράφους για την κλήση του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνει την ανάγκη η Ουκρανία να έχει έναν ισχυρό στρατό.

Σχολιάζοντας τη συνάντηση της επόμενης μέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν λέει ότι η ομάδα θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο το ερώτημα πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αν δεν είμαστε δυνατοί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», λέει.

Με πληροφορίες από BBC