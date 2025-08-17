Αγαπητέ πρόεδρε Πούτιν: Ολόκληρη η επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο ηγέτη

Δημοσιοποιήθηκε το πλήρες κείμενο της επιστολής της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την επιστολή παρέδωσε προσωπικά στον Πούτιν, ο Ντ. Τραμπ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Πρόεδρε Πούτιν,

Κάθε παιδί μοιράζεται τις ίδιες ήσυχες επιθυμίες στην καρδιά του, είτε γεννήθηκε τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο ενός έθνους είτε στο κέντρο μιας μεγαλοπρεπούς πόλης. Ονειρεύεται την αγάπη, τη δυνατότητα, και την ασφάλεια από κάθε κίνδυνο.

Ως γονείς, είναι καθήκον μας να θρέφουμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη για τη διατήρηση αυτής της ελπίδας ξεπερνά την άνεση των λίγων.

Αναμφισβήτητα, οφείλουμε να παλέψουμε για έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους – ώστε κάθε ψυχή να ξυπνά με ειρήνη, και ώστε το ίδιο το μέλλον να προστατεύεται απόλυτα.

Μια απλή αλλά βαθιά ιδέα, κύριε Πούτιν, με την οποία είμαι βέβαιος πως συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με μια καθαρότητα – μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, τις κυβερνήσεις και τις ιδεολογίες.

Και όμως, στον σημερινό κόσμο, κάποια παιδιά αναγκάζονται να κουβαλούν ένα ήσυχο γέλιο, απείραχτο από το σκοτάδι γύρω τους — μια σιωπηλή πράξη αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις που ίσως απειλήσουν το μέλλον τους. Κύριε Πούτιν, μπορείτε εσείς μόνος σας να επαναφέρετε αυτό το μελωδικό γέλιο.

Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, δεν θα υπηρετήσετε μόνο τη Ρωσία — θα υπηρετήσετε την ανθρωπότητα ολόκληρη. Μια τόσο γενναία πράξη υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση, και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε ικανός να εφαρμόσετε αυτό το όραμα με μία υπογραφή σήμερα.

Ήρθε η ώρα».

Πηγή: Guardian