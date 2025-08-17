Στο «War Room» του Οβάλ Γραφείου: Προσωπικές σχέσεις, συγκρούσεις και λεπτές ισορροπίες στη συνάντηση με τον Τραμπ

Όλοι στην Ουάσινγκτον… Μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν στο Λευκό Οίκο. Ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι που θα μεταβούν στην Ουάσιγκτον και κυρίως ποιες είναι οι σχέσεις τους με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατ’ αρχάς η ομαδική επίσκεψη τόσων Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ είναι μια άνευ προηγουμένου επίδειξη διπλωματικής στήριξης προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Το να συγκεντρωθούν τόσοι πολλοί ηγέτες για αυτό που είναι ουσιαστικά μια συνάντηση σε καιρό πολέμου, δεν έχει σύγχρονο προηγούμενο. Ακόμη και κατά την κορύφωση του αγώνα ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος, οι συναντήσεις είτε πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο άλλων γεγονότων, είτε συμμετείχαν μόνο υπουργοί Εξωτερικών ή Άμυνας – όπως συνέβη στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews τον Ιούλιο του 2016.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ θα είναι παρόντες για να ενισχύσουν το μήνυμα ότι η Ευρώπη τον στηρίζει και ότι η φωνή του θα ακουστεί.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ταξιδεύουν στην Ουάσιγκτον και με έναν δεύτερο σκοπό:

Θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν οι καταστροφικές σκηνές της τελευταίας επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Τον Φεβρουάριο, ο ηγέτης της Ουκρανίας επιπλήχθηκε και ταπεινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, γεγονός που είχε πραγματικές διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι η παρουσία τους καθιστά σχεδόν αδύνατη την επανάληψη τέτοιων περιστατικών.

Καθώς έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ για την ειρήνη με τη Ρωσία, μια συμφωνία που περιλαμβάνει την παράδοση ουκρανικών εδαφών τα οποία υπερασπίζεται εδώ και καιρό — πρόκειται για ημέρες δυνητικά επικίνδυνες για την Ουκρανία.

Η συνοδεία του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον έχει μειώσει τους κινδύνους, αλλά αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν.

Καλές οι σχέσεις Στάρμερ – Τραμπ

Τελευταία συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Τραμπ πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο.

Καθώς προσγειωνόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μου αρέσει ο Πρωθυπουργός σας», ενώ έχει συχνά εκφράσει θετικά σχόλια για τη γνωστή «ειδική σχέση» Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ.

«Φανταστική γυναίκα» η Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, πισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο.

Οι δυο τους φημίζονται για τις καλές τους σχέσεις και έχουν αλληλοεπαινέσει ο ένας τον άλλον στο παρελθόν. Ο Τραμπ την έχει αποκαλέσει «φανταστική γυναίκα», λέγοντας ότι «έχει πραγματικά εντυπωσιάσει την Ευρώπη».

Γλίτωσε τα πυρά ο Μερτς

Έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και κέρδισε τις εντυπώσεις του Τραμπ προσφέροντάς του ένα πιστοποιητικό γέννησης του παππού του, Φρίντριχ Τραμπ, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Βαυαρία.

Όταν γίνονταν οι προετοιμασίες για την συνάντηση, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε φιάσκο on-air, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Αλλά ο Γερμανός καγκελάριος απέφυγε τα πυρά του Αμερικανού προέδρου, καθώς αυτά επικεντρώθηκαν στην προκάτοχο του πρώτου, Άνγκελα Μέρκελ, την οποία ο Τραμπ επέκρινε για την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 και για το άνοιγμα της χώρας της στους πρόσφυγες

Απροσδόκητη χημεία με τον Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανάπτυξε μια απροσδόκητη χημεία με τον Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Ο Μακρόν συνέχισε να εκφράζει επαινετικά σχόλια κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο — φτάνοντας στο σημείο να παραδεχτεί ότι ο Τραμπ είχε δίκιο να επιδιώξει σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στουμπ: Ο συμπαίκτης στο γκολφ

Μοιράζεται με τον Τραμπ την αγάπη του για το γκολφ — οι δύο άνδρες έπαιξαν έναν γύρο στο θέρετρο Mar-a-Lago της Φλόριντα τον Μάρτιο.

Donald Trump Truth Social 3/29/25 04:14 PM pic.twitter.com/sWpMnQl0ft — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 29, 2025

Στην «ανεπίσημη» αυτή επίσκεψη, συζήτησαν επίσης την Ουκρανία και τις σχέσεις ΗΠΑ–Φινλανδίας κατά το μεσημεριανό γεύμα.

Ρούτε: Ο «daddy Trump»

Αίσθηση είχε προκαλέσει ο έπαινος του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προς τον Τραμπ για τη στάση του Αμερικανού προέδρου στη σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν, αποκαλώντας τον χαρακτηριστικά «daddy» Trump.

Ο Τραμπ με τη σειρά του επαίνεσε τη συμμαχία υπό την ηγεσία του Ρούτε, μετά τη δέσμευση των μελών να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

«Γυναίκα με υψηλό κύρος» η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει διαπραγματευτεί έντονα με τον Τραμπ για τα προτεινόμενα αμερικανικά δασμολόγια στην ΕΕ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι, όπου τον περασμένο μήνα συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά… είναι μια μορφή εταιρικής σχέσης».

Συγκεκριμένα για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε εκφραστεί με θερμά λόγια αποκαλώντας της «μία γυναίκα με υψηλό κύρος».

Με πληροφορίες από BBC

