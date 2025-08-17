Οι Ουκρανικές περιοχές στο επίκεντρο των φερόμενων εδαφικών παραχωρήσεων του Πούτιν

Η Ρωσία φέρεται να πρότεινε ορισμένες εδαφικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Πούτιν πρότεινε να σταματήσει την επίθεσή του και να «παγώσει» τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ στη Ρωσία.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν έχει ζητήσει από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ στο σύνολό της.

Τώρα, ο Γουίτκοφ υποστηρίζει ότι κατά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, έγιναν συζητήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις που αφορούν και τις πέντε ανατολικές περιοχές, όπου η κυριαρχία βρίσκεται σε αμφισβήτηση, λέγοντας ότι ήταν «στο τραπέζι».

Ρούμπιο: Εξαρτάται από τους Ουκρανούς τι θα απορρίψουν ή θα αποδεχτούν

Για το θέμα ρωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν όλα όσα έθεσε στο τραπέζι ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη Σύνοδο της Παρασκευής στην Αλάσκα, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε θέση να αποδεχτούν ή να απορρίψουν κάτι, γιατί τελικά, αυτό. Αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν ειρήνη με τη Ρωσία… Πρέπει να σημειώσουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν στο ίδιο τραπέζι, κάτι που ο Πρόεδρος Ζελένσκι ζητάει εδώ και καιρό, και να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία που θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Τώρα, υπήρξαν κάποιες ιδέες και προτάσεις που συζητήθηκαν και γνωρίζουμε ότι οι Ουκρανοί ενδέχεται να τις στηρίξουν. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη. Αλλά τελικά, υπήρξαν πράγματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση που ενδέχεται να αποτελέσουν σημεία-κλειδιά, πιθανές προόδους.»

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς;

Η περιοχή είναι στο επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το 2014. Το Ντονμπάς είναι κατά κύριο λόγο ρωσόφωνο, και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, φιλορωσικές δυνάμεις κατέλαβαν εδάφη εκεί, ξεκινώντας έναν πόλεμο που δεν τελείωσε ποτέ.

Λίγο πριν την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε το σύνολο των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ ως ανεξάρτητες από την Ουκρανία, και όχι μόνο τα τμήματα που ελέγχονταν από φιλορωσικά στρατεύματα.

Πάγωμα της γραμμής του μετώπου;

Αρκετά μέσα ενημέρωσης , όπως οι Financial Times, Bloomberg και Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ πως θα σταματήσει τις εχθροπραξίες στις υπόλοιπες περιοχές του μετώπου στην Ουκρανία, εφόσον ο Ζελένσκι παραδώσει πλήρως το Ντονμπάς.

Όπως δείχνει ο χάρτης, αυτό θα σήμαινε την παράδοση και περιοχών του Ντονμπάς που η Ρωσία ακόμη δεν έχει καταλάβει. Επιπλέον, θα σήμαινε ότι η Ρωσία διατηρεί την κυριαρχία της στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα στα νότια δηλαδή περιοχές που έχει ήδη καταλάβει.

Τώρα, ο Γουίτκοφ δηλώνει ότι και οι πέντε περιοχές αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στον πυρήνα της συμφωνίας».