Ο Ρούμπιο απειλεί τη Ρωσία με νέες κυρώσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε τη Ρωσία με επιβολή νέων κυρώσεων στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία.

«Στο τέλος, αν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα υπάρξουν συνέπειες», προειδοποίησε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC, εγείροντας την πιθανότητα «νέων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, από την οποία δεν προέκυψε καμία ανακοίνωση.

