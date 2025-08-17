Στάρμερ και Μακρόν λένε ότι το Κίεβο θα υποδεχτεί μία δύναμη «εγγύησης» μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι έτοιμοι να αναπτύξουν μια «δύναμη εγγύησης» στη χώρα μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες, όπως ανέφεραν οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας σε κοινή τους δήλωση, μετά από διαδικτυακή σύνοδο στην οποία παρίσταντο ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μαζί με άλλους συμμάχους.

Οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» χαιρέτισαν τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι δεσμεύονται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή τους.

Προσέθεσαν επίσης πως είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην προστασία του ουκρανικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από CNN