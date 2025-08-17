Logo Image

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Τι αποκάλυψε για τη συνάντηση της Αλάσκας ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Συγκεκριμένα ο Γουίτκοφ δήλωσε: «Καταλήξαμε σε μια συμφωνία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν ουσιαστικά να προσφέρουν μια εγγύηση ασφαλείας με διατύπωση παρόμοια με αυτή του Άρθρου 5».

Στη συνέχεια είπε: «Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί κόκκινη γραμμή. Και έτσι αυτό που συζητούσαμε ήταν — υποθέτοντας ότι αυτό ισχύει, υποθέτοντας ότι οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτό και να ζήσουν με αυτό, και όλα εξαρτώνται από το τι μπορούν να αποδεχθούν οι Ουκρανοί. Αλλά αν το δεχτούν, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την εξής παραχώρηση: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία αντίστοιχη με αυτή του Άρθρου 5, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Με κάποιο τρόπο μπορέσαμε να παρακάμψουμε αυτό το εμπόδιο και να πετύχουμε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία τύπου Άρθρου 5 — και ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τους Ρώσους να συμφωνούν σε κάτι τέτοιο.

Παραχωρήσεις των Ρώσων στην ανατολική Ουκρανία

Ο Στιβ Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία συμφώνησε σε αδιευκρίνιστες παραχωρήσεις για πέντε ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ.

Μιλώντας στο CNN, είπε:

«Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε σχέση με και τις πέντε αυτές περιοχές. Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση σχετικά με το Ντονέτσκ και το τι θα συμβεί εκεί. Και αυτή η συζήτηση θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες τη Δευτέρα.»

Θυμίζουμε ότι ο Πούτιν φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με αντάλλαγμα το πάγωμα της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου – στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Αισιοδοξία για τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

