Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των «προθύμων» με τον Ζελένσκι

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ ηγετών των κρατών του ΝΑΤΟ και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκίνησε, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αντιπροσωπείες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία, που επίσης συμμετέχουν στη συζήτηση.

«Έχουμε αρκετούς στόχους», ανέφερε, παρουσιάζοντας την ατζέντα της συνάντησης, που περιλαμβάνει τον συντονισμό της στρατηγικής ενόψει της αυριανής επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Στην οθόνη της τηλεδιάσκεψης διακρίνονται επίσης ο πρωθυπουργός Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ, η πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ενώ δίπλα στον Ζελένσκι, στα αριστερά του, κάθεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με πληροφορίες από BBC