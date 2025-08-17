Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social, λίγες μέρες μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε με κεφαλαία γράμματα:

«ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.»

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για ειρήνη, αλλά ίσως να μην είναι εφικτή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή στο δίκτυο CBS ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ωστόσο παραδέχθηκε πως αυτό ίσως να μην είναι εφικτό.

«Αν η ειρήνη δεν είναι δυνατή και αυτό συνεχίσει ως ένας πόλεμος, τότε χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν… Ίσως, δυστυχώς, να καταλήξουμε εκεί – αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή Face the Nation.