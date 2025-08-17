Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων, που συγκάλεσαν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι ηγέτες λίγες μέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Η φον ντερ Λάιεν, υποδέχθηκε τον Ζελένσκι, στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες την Κυριακή.

Zelensky has already arrived in Brussels, where he met with Ursula von der Leyen. Later, they will take part in the meeting of leaders of the “Coalition of the Willing.” pic.twitter.com/MChMVZnwvw — KyivPost (@KyivPost) August 17, 2025

Φον ντερ Λάιεν: «Κανένας περιορισμός στην ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», προτού περιγράψει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Πρώτον, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας που θα προστατεύουν τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή στην υποστήριξη που λαμβάνει η Ουκρανία από τρίτες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις – είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες, είτε για βοήθεια από αυτές. Καμία απολύτως περιοριστική συνθήκη για τον ουκρανικό στρατό», δήλωσε ενόψει συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για την πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε επίσης τη γνωστή της φράση:

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος – αχώνευτος για κάθε επίδοξο εισβολέα».

«Δεν έχει σημασία ο όρος ‘εκεχειρία’, αλλά το να σταματήσει η αιματοχυσία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε, επίσης, ότι ο όρος “εκεχειρία” είναι λιγότερο σημαντικός από την ανάγκη να σταματήσει η βία και οι θάνατοι.

«Αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει η αιματοχυσία», ανέφερε.

«Δεν έχει σημασία ο όρος, αλλά το περιεχόμενο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: «Ανταλλαγές εδαφών είναι αδύνατες βάσει του ουκρανικού συντάγματος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την ΕΕ για τη στήριξη που έχει δείξει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου.

Τονίζει πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι «μιλούν με μια φωνή» και προσθέτει ότι «η Ουάσινγκτον είναι μαζί μας». Ο Ζελένσκι αναφέρει επίσης ότι θα συζητήσουν για το τι πρέπει να τεθεί αύριο στο τραπέζι του διαλόγου στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή η ενότητα βοηθά στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης», δήλωσε.

Είπε, επίσης, ότι «ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, εφόσον είναι όσες λέγεται.

Τόνισε ότι είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη μια εκεχειρία ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για μια τελική συμφωνία. Για να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις, αυτές πρέπει να βασίζονται στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ξανά ότι το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει την παραχώρηση εδαφών, και ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να τεθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και ενός τρίτου μέρους.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι είναι επίσης σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, παράλληλα με την Ευρώπη.

«Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ασφάλειας που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», ανέφερε, αναφερόμενος στο άρθρο της Συμμαχίας που ορίζει ότι επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα.

«Η Ρωσία πρέπει να ωθηθεί σε πραγματικές διαπραγματεύσεις»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δημοσιογράφος ρώτησε και τους δύο ηγέτες αν συμφωνούν με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν χρειάζεται εκεχειρία και ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις ειρήνης.

Ο Ζελένσκι συμφώνησε με τη θέση της φον ντερ Λάιεν ότι σημασία έχει να «σταματήσει η αιματοχυσία», λέγοντας ότι η Ρωσία πρέπει να ωθηθεί σε πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι πρέπει να μοιραστούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι με την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη.

Τι ζητά ο Ζελένσκι από τις ΗΠΑ

Σε ερώτηση από Ουκρανό δημοσιογράφο σχετικά με το ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θεωρεί κατάλληλες και αν φοβάται μια επανάληψη της έντασης που σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο Ζελένσκι απάντησε:

Κατανοεί ότι η χρηματοδότηση για την ασφάλεια μπορεί να καλυφθεί κυρίως από την Ευρώπη.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν άλλα ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Ζήτησε επίσης εγγυήσεις πως η Ρωσία δεν θα συνεχίσει να κατέχει ουκρανικά εδάφη.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο θα είναι παραγωγική.

Με αυτό, οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από το βήμα για να συνεχίσουν τη συνάντησή τους.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC