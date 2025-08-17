«Στάχτη από τον ρωσικό στρατό» πόλεις στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς μετά το αίτημα Πούτιν για παράδοση του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικονίζει πολλές πόλεις στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, στην Ουκρανία, οι οποίες –όπως αναφέρει– έχουν ήδη «γίνει στάχτη από τον ρωσικό στρατό».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ και τους άλλους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να προχωρήσουν σε «ισχυρές, συντονισμένες» ενέργειες που θα αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

All these cities are located in Ukraine’s Donetsk and Luhansk regions, the so-called #Donbas. All these cities have been already reduced to ashes by the Russian army. All these cities were once full of Ukrainians – children, families. Ukrainians whom Russian war criminals have… pic.twitter.com/VJ96DEZDUw — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 16, 2025

Τι αναφέρει η ανάρτηση

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως:

«Όλες αυτές οι πόλεις ήταν κάποτε γεμάτες Ουκρανούς – παιδιά, οικογένειες. Ουκρανούς που οι Ρώσοι εγκληματίες πολέμου είτε σκότωσαν, είτε αιχμαλώτισαν, είτε μετέφεραν βίαια, είτε εκδίωξαν από τα σπίτια τους με αδιάκοπες επιθέσεις – και τώρα τους αποκαλούν κυνικά “αδελφό έθνος”. Έχοντας αφήσει πίσω μόνο ερείπια, ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει να καταλάβει και να καταστρέψει περισσότερα, να μετατρέψει νέες πόλεις στην ίδια άψυχη ερημιά. Ο πόλεμος της Ρωσίας δεν στρέφεται μόνο κατά του ουκρανικού εδάφους – είναι πόλεμος ενάντια στο ίδιο το δικαίωμα των Ουκρανών να υπάρχουν.»

Σύμφωνα με αναφορές, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι, με αντάλλαγμα την αναγνώριση του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ – που αποτελούν το Ντονμπάς –, θα σταματήσει τις περαιτέρω προελάσεις και θα παγώσει τη γραμμή του μετώπου στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας, Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν σημαντικά εδάφη.

Με πληροφορίες από Guardian