Και ο Κιρ Στάρμερ στο ραντεβού Τραμπ-Ζελένσκι

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αύριο Δευτέρα, στη συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών θα είναι και ο Κιρ Στάρμερ, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από τη Ντάουνινγκ Στριτ, που ενημέρωσε πως ο βρετανός πρωθυπουργός, «μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την επόμενη φάση περαιτέρω συνομιλιών και θα επιβεβαιώσει ότι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί».

Ήδη με διαδοχικές ξεχωριστές ανακοινώσεις τους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, γνωστοποίησαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή, που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σήμερα, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa

